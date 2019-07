Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zondag naast de kamikaze zes dodelijke slachtoffers gevallen. Onder hen zijn er ook twee agenten, meldt de Pakistaanse politie. De Pakistaanse taliban heeft de aanval opgeëist.

De aanslag vond plaats aan de ingang van een ziekenhuis in het dorp Kotlan Saidan, in de regio rond Dera Ismail Khan. Die stad kreeg al veel te maken met zware aanslagen. Extremisten hadden er zaterdag al twee agenten doodgeschoten. Toen collega's zondag hielpen om de lichamen op te halen, volgde een explosie. Een 28-jarige vrouw die te voet arriveerde, blies er zichzelf op.

Bij de explosie kwamen twee agenten en vier burgers om het leven, aldus Salim Riaz, politiechef in het district. Dertien anderen raakten gewond, onder wie acht agenten. Zaterdagavond was al een Pakistaanse soldaat omgekomen bij een schietpartij met grensbewakers van India in de betwiste regio Kasjmir, meldde het leger.