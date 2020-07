De Amerikaanse federale recherche FBI heeft Ghislaine Maxwell, een vertrouwelinge van de overleden Amerikaanse zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein, opgepakt en in beschuldiging gesteld wegens handel in minderjarigen.

De 58-jarige dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell, werd 'zonder incidenten' gearresteerd in de stad Bradford, New Hampshire, vertelde een FBI-woordvoerder in Boston. Volgens de aanklacht wordt ze beschuldigd van zes feiten, waaronder handel in minderjarigen. De feiten gaan terug tot bijna twintig jaar geleden. Een woordvoerder bevestigde dat ze is beschuldigd voor 'haar rol in de seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein'.

Volgens de aanklacht probeerde Maxwell vriendschap te sluiten met slachtoffers, normaliseerde ze seksueel misbruik, gaf ze hen een schuldgevoel door hen financiële hulp te bieden en verleidde ze hen tot seksuele activiteiten met Epstein. Verschillende vermeende slachtoffers van Jeffrey Epstein zeiden dat ze 'gerekruteerd' waren door Ghislaine Maxwell, onder het mom van massages in het bijzonder. 'In sommige gevallen was Maxwell aanwezig en nam ze deel aan het seksueel misbruik van minderjarige slachtoffers', zegt het document voorts.

De 58-jarige dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell, werd 'zonder incidenten' gearresteerd in de stad Bradford, New Hampshire, vertelde een FBI-woordvoerder in Boston. Volgens de aanklacht wordt ze beschuldigd van zes feiten, waaronder handel in minderjarigen. De feiten gaan terug tot bijna twintig jaar geleden. Een woordvoerder bevestigde dat ze is beschuldigd voor 'haar rol in de seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein'. Volgens de aanklacht probeerde Maxwell vriendschap te sluiten met slachtoffers, normaliseerde ze seksueel misbruik, gaf ze hen een schuldgevoel door hen financiële hulp te bieden en verleidde ze hen tot seksuele activiteiten met Epstein. Verschillende vermeende slachtoffers van Jeffrey Epstein zeiden dat ze 'gerekruteerd' waren door Ghislaine Maxwell, onder het mom van massages in het bijzonder. 'In sommige gevallen was Maxwell aanwezig en nam ze deel aan het seksueel misbruik van minderjarige slachtoffers', zegt het document voorts.