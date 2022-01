De Britse prins Andrew is ontheven van zijn militaire rang. Dat heeft Buckingham Palace donderdag meegedeeld. Hij zal zich in zijn rechtszaak als burger verdedigen.

De beslissing kwam er "met instemming en goedkeuring van de koningin", blijkt uit de mededeling. "De hertog van York zal ook geen openbare taken meer verrichten" en zal geen koninklijke beschermheer meer kunnen zijn.

Volgens het nieuwsagentschap Reuters verliest Andrew ook de aanspreektitel van koninklijke hoogheid, maar dat wordt niet in de mededeling van het Britse koningshuis vermeld.

De openbare rol van de prins was eerder al teruggeschroefd door de zaak-Epstein. Andrew zal zich in die Amerikaanse zaak nu als een burger verdedigen tegen de beschuldigingen van seksueel misbruik.

De intussen 38-jarige Virginia Giuffre zegt dat de 61-jarige prins haar in 2001 op drie verschillende tijdstippen heeft misbruikt toen ze zeventien jaar was en toen ze nog Virginia Roberts heette. Dat was in de kringen van de steenrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een cel in New York. Epstein zou Giuffre hebben opgedragen seks met de prins te hebben.

De advocaten van Andrew hadden verzocht de zaak te seponeren, maar de rechtsbank is daar niet op ingegaan. Het is voor het eerst dat Buckingham Palace reageert op de beslissing van de rechtbank.

