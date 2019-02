Youth For Climate in Nederland voert komende week geen actie

View this post on Instagram

Hey hey! Na het succes van vorige week zou het goed kunnen dat er nog een staking aankomt, alleen niet deze week. Het Youth For Climate NL Team is uitgenodigd door Rutte en Wiebes! Dát hebben we al wel bereikt. Nu willen we eerst in gesprek met ze gaan, en op basis daarvan bepalen of we weer gaan staken en wanneer. We houden jullie op de hoogte. Stay tuned &keep sharing! #YouthForClimateNL