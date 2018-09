Witte Huis overweegt antitrust-onderzoek naar Facebook en Google

Dat bericht financieel nieuwsagentschap Bloomberg News, dat een kladversie van het decreet in handen kreeg.

Volgens die kladversie, die Google of Facebook niet citeert, wordt aan de mededingingsautoriteiten gevraagd 'om diepgaand te onderzoeken of een online platform de mededingingsregels overtreden heeft'.

Het ontwerpdecreet geeft andere overheidsdepartementen, zoals het ministerie van Justitie, opdracht om binnen de maand aanbevelingen te doen 'om de concurrentie tussen de online platforms te vrijwaren en een oplossing te vinden voor de problemen van partijdigheid'.

Het Witte Huis nam zaterdag afstand van het document. Woordvoerster Lindsay Walters zei aan de Washington Post 'dat het document niet de conclusie is van een officieel beleidsproces van het Witte Huis, ook al is het bezorgd over de activiteiten van de online platforms en hun impact op de samenleving'.

Als het decreet effectief zou ondertekend worden, zou dat het sluimerende conflict tussen president Donald Trump en Silicon Valley doen escaleren. Trump viel Google de jongste tijd aan omdat de algoritmes van de zoekmachine ervoor zorgen dat berichten die hem niet bevallen hoger gerangschikt staan dan andere, zogezegd conservatieve berichten.