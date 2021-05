Roman Protasevitsj, het Wit-Russische oppositielid dat zondag werd opgepakt na de omleiding van een Ryanair-vlucht naar Minsk, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat schrijft althans Tadeus Giczan, hoofdredacteur van het oppositiekanaal Nexta, op de microblogsite Twitter.

Giczan zegt de informatie te hebben van de moeder van Protasevitsj. Er zou sprake zijn van een hartaandoening. Nexta werd opgericht door Protasevitsj. Het kanaal bericht onder meer over de massale betogingen tegen het regime van Loekasjenko.

Ondertussen heeft de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko maandag een wet ondertekend die journalisten verbiedt om te berichten over betogingen die als illegaal worden beschouwd. Het is een nieuwe stap in de repressie van de protesten tegen de president.

'Het zal verboden zijn massa-evenementen die de openbare orde schenden, uit te zenden', zo schreef het persagentschap Belta. Media zullen ook geen links meer mogen publiceren naar 'verboden' berichten. En justitie zal de toegang kunnen 'beperken' tot informatiesites die 'terrorisme propageren'.

❗️According to his mother, Roman Protasevich is in hospital in critical condition - heart disease. pic.twitter.com/5YKx3WLFyq — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) May 24, 2021

Later op maandag was er echter een videoboodschap van Protasevitsj te zien op de openbare televisie, waarin hij zei dat hij 'is overgegaan tot bekentenissen'. 'Het personeel gedraagt zich met mij zoals het hoort en respecteert de wet', zo zei Protasevitsj in de boodschap. 'Ik blijf samenwerken met de onderzoekers en heb bekentenissen afgelegd wat betreft het organiseren van rellen.' In de video zit Protasevitsj aan een tafel en spreekt hij in de camera.

Oppositieleden zeggen op sociale media dat hij gedwongen werd om die verklaring af te leggen. Oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja zei eerder maandag dat ze vreesde dat Protasevitsj gefolterd zou worden. En Tadeus Giczan twitterde maandag dan weer dat een andere politieke gevangene, Witold Ashurok, drie dagen geleden in de gevangenis overleed aan een 'zogenaamde hartziekte'.

De Wit-Russische veiligheidsdiensten plaatsten Protasevitsj in november op een lijst van 'personen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten'.

Europese sancties

Ondertussen hebben de Europese leiders maandagavond een hele reeks nieuwe sancties getroffen tegen Wit-Rusland, naar aanleiding van de kaping van het Ryanair-vliegtuig en de arrestatie van Protasevitsj. Ze vragen Europese luchtvaartmaatschappijen om het Wit-Russische luchtruim voorlopig te vermijden en ontzeggen Wit-Russische maatschappijen de toegang tot het Europese luchtruim. Dat meldt de woordvoerder van Raadsvoorzitter Charles Michel op Twitter.

De staatshoofden en regeringsleiders willen ook zo snel mogelijk sancties treffen tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij de kaping en vragen de Commissie en buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell ook om gerichte economische sancties te treffen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gezegd geen geloof te hechten aan de uitleg van de autoriteiten in Wit-Rusland over de reden waarom een Ryanair-vliegtuig zaterdag verplicht werd te landen in Minsk. 'We zijn getuige geweest van een gedwongen landing die de arrestatie van een opposant, Roman Protasevitsj, mogelijk gemaakt heeft. (Hij) moet onmiddellijk in vrijheid gesteld worden.' De Europese Unie spreekt officieel van een 'kaping'.

Lufthansa en KLM mijden luchtruim

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa en de Nederlandse maatschappij KLM zullen voorlopig niet meer over Wit-Rusland vliegen. Dat hebben ze maandag aangekondigd.

KLM nam de beslissing na een oproep van de Nederlandse premier Mark Rutte. Volgens de minister-president zijn de Wit-Russische autoriteiten momenteel 'zeer onbetrouwbaar' bij het beheer van hun luchtruim.

'Door de huidige dynamische toestand schorten we de operaties in het Wit-Russische luchtruim voorlopig op', liet Lufthansa dan weer weten. De volgende vlucht van Frankfurt naar Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, is woensdag gepland. Daarover moet nog een beslissing vallen.

Lufthansa-dochter Brussels Airlines vliegt niet naar Wit-Rusland. Nog andere maatschappijen kondigden al aan dat ze het Wit-Russische luchtruim voorlopig zullen mijden.

Giczan zegt de informatie te hebben van de moeder van Protasevitsj. Er zou sprake zijn van een hartaandoening. Nexta werd opgericht door Protasevitsj. Het kanaal bericht onder meer over de massale betogingen tegen het regime van Loekasjenko. Ondertussen heeft de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko maandag een wet ondertekend die journalisten verbiedt om te berichten over betogingen die als illegaal worden beschouwd. Het is een nieuwe stap in de repressie van de protesten tegen de president.'Het zal verboden zijn massa-evenementen die de openbare orde schenden, uit te zenden', zo schreef het persagentschap Belta. Media zullen ook geen links meer mogen publiceren naar 'verboden' berichten. En justitie zal de toegang kunnen 'beperken' tot informatiesites die 'terrorisme propageren'.Later op maandag was er echter een videoboodschap van Protasevitsj te zien op de openbare televisie, waarin hij zei dat hij 'is overgegaan tot bekentenissen'. 'Het personeel gedraagt zich met mij zoals het hoort en respecteert de wet', zo zei Protasevitsj in de boodschap. 'Ik blijf samenwerken met de onderzoekers en heb bekentenissen afgelegd wat betreft het organiseren van rellen.' In de video zit Protasevitsj aan een tafel en spreekt hij in de camera. Oppositieleden zeggen op sociale media dat hij gedwongen werd om die verklaring af te leggen. Oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja zei eerder maandag dat ze vreesde dat Protasevitsj gefolterd zou worden. En Tadeus Giczan twitterde maandag dan weer dat een andere politieke gevangene, Witold Ashurok, drie dagen geleden in de gevangenis overleed aan een 'zogenaamde hartziekte'. De Wit-Russische veiligheidsdiensten plaatsten Protasevitsj in november op een lijst van 'personen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten'.Ondertussen hebben de Europese leiders maandagavond een hele reeks nieuwe sancties getroffen tegen Wit-Rusland, naar aanleiding van de kaping van het Ryanair-vliegtuig en de arrestatie van Protasevitsj. Ze vragen Europese luchtvaartmaatschappijen om het Wit-Russische luchtruim voorlopig te vermijden en ontzeggen Wit-Russische maatschappijen de toegang tot het Europese luchtruim. Dat meldt de woordvoerder van Raadsvoorzitter Charles Michel op Twitter.De staatshoofden en regeringsleiders willen ook zo snel mogelijk sancties treffen tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij de kaping en vragen de Commissie en buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell ook om gerichte economische sancties te treffen.De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gezegd geen geloof te hechten aan de uitleg van de autoriteiten in Wit-Rusland over de reden waarom een Ryanair-vliegtuig zaterdag verplicht werd te landen in Minsk. 'We zijn getuige geweest van een gedwongen landing die de arrestatie van een opposant, Roman Protasevitsj, mogelijk gemaakt heeft. (Hij) moet onmiddellijk in vrijheid gesteld worden.' De Europese Unie spreekt officieel van een 'kaping'.De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa en de Nederlandse maatschappij KLM zullen voorlopig niet meer over Wit-Rusland vliegen. Dat hebben ze maandag aangekondigd.KLM nam de beslissing na een oproep van de Nederlandse premier Mark Rutte. Volgens de minister-president zijn de Wit-Russische autoriteiten momenteel 'zeer onbetrouwbaar' bij het beheer van hun luchtruim. 'Door de huidige dynamische toestand schorten we de operaties in het Wit-Russische luchtruim voorlopig op', liet Lufthansa dan weer weten. De volgende vlucht van Frankfurt naar Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, is woensdag gepland. Daarover moet nog een beslissing vallen. Lufthansa-dochter Brussels Airlines vliegt niet naar Wit-Rusland. Nog andere maatschappijen kondigden al aan dat ze het Wit-Russische luchtruim voorlopig zullen mijden.