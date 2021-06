De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tikhanovskaja heeft opgeroepen tot de oprichting van een internationaal tribunaal om de leiding in Minsk ter verantwoording te roepen. De 'misdaden van de dictatuur van Loekasjenko' moeten worden onderzocht, zei ze woensdag in een toespraak in het parlement in Praag.

President Loekasjenko is al sinds 1994 aan de macht. Zijn herverkiezing begin augustus wordt door zowel de Wit-Russische oppositie als veel Westerse landen als frauduleus bestempeld, en heeft tot massale protesten geleid.

Loekasjenko weigert echter de macht af te staan. De meeste oppositieleiders en politieke tegenstanders zijn gevangen genomen, onder huisarrest geplaatst of gedwongen in ballingschap gegaan, zoals Tikhanovskaja, die in Litouwen verblijft.

Vrije verkiezingen

De enige uitweg uit de crisis in Wit-Rusland zijn vrije verkiezingen onder internationaal toezicht, zegt Tikhanovskaja.

Tijdens haar meerdaagse bezoek aan Tsjechië had Tikhanovskaja onder meer een ontmoeting met regeringsleider Andrej Babis en president Milos Zeman. Zeman wenste haar 'een overwinning in de strijd met Europa's laatste dictator'. Tijdens haar bezoeken aan EU-landen vraagt Tikhanovskaya om meer druk te zetten op Loekasjenko.

President Loekasjenko is al sinds 1994 aan de macht. Zijn herverkiezing begin augustus wordt door zowel de Wit-Russische oppositie als veel Westerse landen als frauduleus bestempeld, en heeft tot massale protesten geleid. Loekasjenko weigert echter de macht af te staan. De meeste oppositieleiders en politieke tegenstanders zijn gevangen genomen, onder huisarrest geplaatst of gedwongen in ballingschap gegaan, zoals Tikhanovskaja, die in Litouwen verblijft. Vrije verkiezingenDe enige uitweg uit de crisis in Wit-Rusland zijn vrije verkiezingen onder internationaal toezicht, zegt Tikhanovskaja.Tijdens haar meerdaagse bezoek aan Tsjechië had Tikhanovskaja onder meer een ontmoeting met regeringsleider Andrej Babis en president Milos Zeman. Zeman wenste haar 'een overwinning in de strijd met Europa's laatste dictator'. Tijdens haar bezoeken aan EU-landen vraagt Tikhanovskaya om meer druk te zetten op Loekasjenko.