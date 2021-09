De gevangengenomen Wit-Russische oppositieleidster Maria Kolesnikova (39) heeft de prestigieuze Vaclav Havelprijs van de Raad van Europa gewonnen. De voorzitter van de parlementaire vergadering, voormalig VLD-minister Rik Daems, prees haar als een symbool van moed tijdens de uitreiking van de prijs maandag in Straatsburg.

De zus van de gevangen Kolesnikova nam de prijs in ontvangst en zei dat haar zus de prijs wellicht zou opdragen aan het Wit-Russische volk. Kolesnikova werd eerder deze maand veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf wegens haar rol in de protestbeweging tegen president Aleksandr Loekasjenko.

De Vaclav Havelprijs wordt sinds 2013 door de parlementaire vergadering van de Raad van Europa uitgereikt om inzet voor mensenrechten te eren. De winnaar van de prijs ontvangt 60.000 euro. Hij is vernoemd naar de overleden burgerrechtenactivist en voormalig president van de Tsjechische Republiek Vaclav Havel. De prijs wordt gewoonlijk uitgereikt tijdens de najaarszitting van de parlementaire vergadering.

Behalve Kolesnikova waren dit jaar de ngo Reporters zonder Grenzen en de mensenrechtenactivist Germain Rukuki uit Burundi genomineerd voor de Vaclav Havelprijs. Vorig jaar ging de onderscheiding naar de Saoedische vrouwenrechtenactiviste Loujain Alhathloul en het jaar ervoor naar de Oeigoerse intellectueel Ilham Tohti, die gevangen zit in China.

De parlementaire vergadering brengt de leden van de 47 staten van de Raad van Europa - Wit-Rusland is daar niet bij - vier keer per jaar bijeen. De Raad van Europa, die in Straatsburg is gevestigd, ziet toe op de mensenrechten in zijn lidstaten en is geen orgaan van de Europese Unie.

