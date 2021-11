Zowat achthonderd migranten die nog verbleven in een geïmproviseerd kamp aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland, zijn donderdag overgebracht naar een opvangcentrum in de buurt. Dat heeft de Wit-Russische grenswacht meegedeeld.

'Alle migranten in het kamp, in de omgeving van de grensovergang van Bruzgi, zijn op vrijwillige basis overgebracht naar een logistiek centrum', meldt de Wit-Russische grenswacht via Telegram. Ook de Poolse grenswacht heeft de ontruiming van het kamp bevestigd. Dinsdagavond hadden zowat duizend mensen al onderdak gezocht in een loods in de buurt van de Poolse grens. Maar volgens Minsk brachten toen nog altijd meer dan achthonderd migranten de nacht buiten door. Ze sliepen in tenten of aan een kampvuur, bij temperaturen onder het vriespunt.

Die laatste groep werd nu wegens 'de slechter wordende meteorologische omstandigheden' overgebracht naar een andere locatie. De migranten krijgen er 'warme maaltijden, warme kleren en levensnoodzakelijke producten' aangeboden, zo klinkt het nog. De evacuatie van het kamp volgt na een week van toenemende spanningen tussen de Europese Unie en Wit-Rusland.

De EU beschuldigt Minsk ervan migranten uit het Midden-Oosten naar Wit-Rusland te lokken en ze vervolgens naar de Poolse grens te sluizen met als doel een migratiecrisis uit te lokken. Wit-Rusland zou dat volgens het Westen doen als vergelding voor de sancties die waren opgelegd na de omstreden verkiezingen van vorig jaar.

