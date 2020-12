Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) heeft er bij het Internationaal Strafhof voor gepleit om ecocide, het kapotmaken van de natuur, te erkennen als misdaad.

Dat schrijft De Morgen.

Op de Algemene Vergadering van het Internationaal Strafhof op 14 december hield Wilmès een pleidooi om 'ecocide' in het Statuut van Rome (het verdrag waarmee het Internationaal Strafhof opgericht is) op te nemen. Dat blijkt uit een weergave van haar speech die online is verschenen.

Volgens De Morgen is België daarmee het eerste Europese land dat dit op de agenda zet.

De term ecocide gaat al mee sinds de jaren 70, toen het Amerikaanse leger de pesticide Agent Orange inzette in de Vietnam-oorlog. 'Hierna ontstond het idee dat we zulke grootschalige aantastingen van het milieu niet ongestraft mogen laten', zegt expert milieurecht aan de UGent en lokaal Groen-politicus Hendrik Schoukens.

Regeerakkoord

Wat is het belang van Wilmès' pleidooi? Het resulteert in elk geval niet automatisch in een erkenning van ecocide voor het Hof. 'Om de misdaad te laten erkennen, is een lange procedure nodig', zegt professor Internationaal Recht Jan Wouters (KU Leuven). Zo moet tweederde van de verdragspartijen zich akkoord verklaren. De kans dat dit snel gebeurt, is klein. 'Dit is eerder een loyale uitvoering van het regeerakkoord en een symbolische stap', zegt Wouters. In het regeerakkoord belooft de regering-De Croo inderdaad om 'diplomatieke initiatieven te onderzoeken en na te streven (...) om de misdaad van ecocide (...) te beteugelen'. Dat zou een eis geweest zijn van de groenen tijdens de onderhandelingen. 'De regering-De Croo erkent duidelijk het belang van ecocide', zegt kamerlid Wouter De Vriendt (Groen).

Het kabinet van minister Wilmès kon volgens De Morgen dinsdag niet reageren.

