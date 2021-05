De Britse prinsen William en Harry hebben zware kritiek geuit op de Britse openbare omroep BBC na de publicatie van een geruchtmakend rapport over een interview met hun moeder Diana. Dat was tot stand gekomen op basis van valse beschuldigingen.

Het interview heeft 'een wezenlijke bijdrage' geleverd 'om de relatie van mijn ouders slechter te maken' en heeft sindsdien 'ontelbare anderen gekwetst', reageerde William in een videoboodschap.

De 38-jarige prins betreurt dat de BBC geen degelijk onderzoek was gestart na de eerste klachten in 1995. 'Dan had mijn moeder geweten dat ze bedrogen was'.

Prins Harry maakte de media verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder in 1997. 'Het domino-effect van een cultuur van uitbuiting en onethische praktijken heeft uiteindelijk mijn moeder het leven gekost', stelde hij in een verklaring. Wat me zorgen baart, aldus de 36-jarige Harry, is dat deze praktijken 'nog steeds wijdverspreid' zijn. 'Onze moeder verloor hierdoor haar leven, en er is niets veranderd'.

Valse bankafschriften

Een rapport van een onafhankelijke commissie concludeerde donderdag dat journalist Martin Bashir misleidende methodes had gebruikt om Diana te strikken voor wat een geruchtmakend interview zou worden. Ze deed in dat interview, in 1995, de beroemd geworden uitspraak dat er drie mensen in haar huwelijk met prins Charles zaten, waarmee ze verder ook nog op Charles' minnares Camilla Parker-Bowles doelde. In het interview, dat in Groot-Brittannië door ruim 22 miljoen mensen bekeken werd, ging Diana uitgebreid in op haar probleemhuwelijk met Charles en haar eigen psychische problemen.

De BBC had in november aangekondigd dat het een onafhankelijk onderzoek zou voeren naar de omstandigheden waarin het interview gevoerd werd. Die beslissing werd destijds toegejuicht door William. Met vervalste bankafschriften had Bashir Diana doen geloven dat mensen waren betaald om informatie over haar door te spelen. Het onderzoek wijst ook met de vinger naar toenmalige leidinggevenden van de BBC, omdat ze Bashirs methodes toegedekt hadden.

Vorige week liet de BBC weten dat Bashir om gezondheidsredenen opstapt. Sinds 2016 volgde hij het religieuze nieuws voor de Britse openbare omroep. In een reactie heeft Bashir zich donderdag verontschuldigd. 'Het was dom om dat te doen en ik betreur het diep', zei Bashir. De openbare omroep van zijn kant erkent ernstig tekortgeschoten te hebben.

Het interview heeft 'een wezenlijke bijdrage' geleverd 'om de relatie van mijn ouders slechter te maken' en heeft sindsdien 'ontelbare anderen gekwetst', reageerde William in een videoboodschap. De 38-jarige prins betreurt dat de BBC geen degelijk onderzoek was gestart na de eerste klachten in 1995. 'Dan had mijn moeder geweten dat ze bedrogen was'. Prins Harry maakte de media verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder in 1997. 'Het domino-effect van een cultuur van uitbuiting en onethische praktijken heeft uiteindelijk mijn moeder het leven gekost', stelde hij in een verklaring. Wat me zorgen baart, aldus de 36-jarige Harry, is dat deze praktijken 'nog steeds wijdverspreid' zijn. 'Onze moeder verloor hierdoor haar leven, en er is niets veranderd'. Een rapport van een onafhankelijke commissie concludeerde donderdag dat journalist Martin Bashir misleidende methodes had gebruikt om Diana te strikken voor wat een geruchtmakend interview zou worden. Ze deed in dat interview, in 1995, de beroemd geworden uitspraak dat er drie mensen in haar huwelijk met prins Charles zaten, waarmee ze verder ook nog op Charles' minnares Camilla Parker-Bowles doelde. In het interview, dat in Groot-Brittannië door ruim 22 miljoen mensen bekeken werd, ging Diana uitgebreid in op haar probleemhuwelijk met Charles en haar eigen psychische problemen. De BBC had in november aangekondigd dat het een onafhankelijk onderzoek zou voeren naar de omstandigheden waarin het interview gevoerd werd. Die beslissing werd destijds toegejuicht door William. Met vervalste bankafschriften had Bashir Diana doen geloven dat mensen waren betaald om informatie over haar door te spelen. Het onderzoek wijst ook met de vinger naar toenmalige leidinggevenden van de BBC, omdat ze Bashirs methodes toegedekt hadden. Vorige week liet de BBC weten dat Bashir om gezondheidsredenen opstapt. Sinds 2016 volgde hij het religieuze nieuws voor de Britse openbare omroep. In een reactie heeft Bashir zich donderdag verontschuldigd. 'Het was dom om dat te doen en ik betreur het diep', zei Bashir. De openbare omroep van zijn kant erkent ernstig tekortgeschoten te hebben.