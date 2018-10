Wil premier Michel een alliantie aangaan met Rusland en China?

Eerste minister Charles Michel is een voluntarist, een politicus die zijn kleine land graag constructief laat bijdragen aan de internationale politiek. En dat siert hem. Belangrijk is ook zijn bezorgdheid dat diplomatie niet enkel om zelfbehoud en macht moet gaan, maar ook om waarden. Vanuit dat opzicht is het te begrijpen dat hij kritisch is voor het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar in een recent interview met het weekblad Mo* onthulde hij een zonderlinge analyse van de wereld, waarvan ik me afvraag of ze de visie van de regering vertegenwoordigt. Het interview wijst opnieuw op een fundamentele zwakte: het totale gebrek aan een kompas en stuurmanskunst in de snel veranderende wereld.

