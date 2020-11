Nu de grote krijtlijnen van de spannende presidentsverkiezingen stilaan duidelijk worden, krijgen we ook een eerste beeld van de manier waarop verschillende bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten gestemd hebben.

Jongeren en ouderen. Mannen en vrouwen. Stad en land. Zwarten, latino's en blanken. Het zijn stuk voor stuk demografische en geografische verschillen die bij de presidentsverkiezingen een cruciale rol spelen.

De campagnes van de twee prominente kandidaten, Donald Trump en Joe Biden, richtten hun peilen op specifieke bevolkingsgroepen in bepaalde staten om de overwinning naar zich toe te trekken. Op basis van de voorlopige resultaten, krijgen we reeds een eerste beeld van de manier waarop verscheidene kiezersgroepen in de Verenigde Staten hun stem hebben uitgebracht.

Bekijk hier hoe de verhoudingen tussen de manier waarop bevolkingsgroepen hun stem uitbrengen in vergelijking met 2016, toen Donald Trump het pleit won van zijn Democratische tegenkandidate Hillary Clinton.

