Op de Filipijnen kan je voortaan door de politie opgepakt worden als je je mondmasker niet correct draagt. Dat heeft president Rodrigo Duterte gezegd in een videoboodschap. Hij zei er expliciet bij dat het masker mond én neus moet bedekken.

'De agenten moeten de overtreders vragen waarom ze niet willen meewerken', zei de president. Voor zo'n ondervraging kan de politie iemand tot tien uur vasthouden, zonder verdere aanklacht.

Miljoen besmettingen

De coronacijfers in de Filipijnen zijn de voorbije maanden fel gestegen. Van ruim 500.000 besmettingen begin maart tot meer dan een miljoen vandaag.

Dat is het op één na hoogste cijfer in Zuidoost-Azië, na koploper Indonesië.

Eind vorige maand werden de lockdownmaatregelen in hoofdstad Manilla en de vier aangrenzende provincies verlengd. Het gaat in totaal om 28 miljoen mensen. Boetes volstaan blijkbaar niet om de mondmaskerplicht af te dwingen, daarom wil de president een stapje verder gaan. 'Ik heb het hier moeilijk. Ons geld raakt op, en toch blijf je roekeloos handelen. Je komt echt op het politiebureau terecht', zei hij.

Harde aanpak

Justitieminister Menardo Guevarra had eerder al laten weten dat hij een verplichte gemeenschapsdienst een betere en constructievere straf vindt. Maar Duterte houdt van de harde aanpak.

Zo zei hij vorig jaar, bij het begin van de pandemie, dat agenten en soldaten mensen die 'moeilijk doen' in een zone waar een lockdown geldt, mochten doodschieten.

Filipijns president Rodrigo Duterte © Belga Image

Duterte werd president in 2016 en dit soort straffe taal hoort bij zijn stijl. Bij zijn aantreden zei hij bijvoorbeeld dat hij alle drugsverslaafden met plezier zou afslachten.

De laatste jaren liet hij minder dergelijke boude uitspraken noteren. Dat hij nu opnieuw zijn tanden laat zien, kan ook politieke redenen hebben. Volgend jaar zijn er namelijk presidentsverkiezingen.

Laatste test

Om zijn leiderschap te bewijzen, zal Duterte de besmetttingscijfers moeten doen dalen. Volgens critici legt corona bovendien een sociale kloof in de samenleving bloot: door het tekort aan ziekenhuisbedden zouden de beste plaatsen voorbestemd zijn voor de rijken.

De nu 76-jarige Duterte zal zelf in elk geval geen tweede keer president worden, want dat kan niet volgens de wet. Wel staat zijn dochter Sara klaar om de fakkel van haar vader over te nemen, zodat het hoogste ambt van het land in de familie blijft.

Deze gezondheidscrisis is dan ook een belangrijke laatste test voor Duterte.

Kris Janssens/IPS

