We hebben krachten aan het werk gezien die ons land willen vernietigen in plaats van te delendie ons land liever vernietigen dan dat ze de democratie vertragen.En het is hen bijna gelukt.Maar de democratie laat zich soms misschien uitstellen.Ze kan nooit worden verslagen.In deze waarheid, in dit geloof, hebben wij vertrouwen.Want zolang we onze ogen op de toekomst richten,richt de geschiedenis haar ogen op ons.(vertaling van deel van 'The Hill We Climb')Met deze woorden bracht de 22-jarige Amanda Gorman, de nationale jeugddichter van de VS, heel wat Amerikanen tot tranen woensdag. Gorman mocht het inaugurele gedicht schrijven en voordragen en liet zich inspireren door onder andere Maya Angelou en Lin-Manuel Miranda. Aan die laatste bracht ze in haar gedicht 'The Hill We Climb' een hommage. De laatste zin van het hierboven geciteerde deel van haar gedicht is een zin die in Miranda's uberpopulaire musical Hamilton -over de founding fathers van de republiek- regelmatig terugkomt en de essentie van dat verhaal in één zin vat. Miranda is er een van Amerika's populairste muziekschrijvers mee geworden.Maar Gorman is zelf ook hard op weg een plekje te winnen in het hart van de Amerikanen. Binnen enkele minuten na haar voordracht groeide haar Twitter-account van 48.000 volgers naar 255.000. Gorman groeide op in Los Angeles, waar ze op haar zestiende benoemd werd tot de youth poet laureate van de stad. Drie jaar later werd ze jeugd-laureaat van de natie. Ze werd gevraagd voor de inauguratie nadat Jill Biden, de nieuwe first lady, haar gezien had bij een voordraging in de bibliotheek van het Congres en er bij de inaugurele commissie op had aangedrongen Gorman een gedicht te laten schrijven. Daarmee werd Gorman de jongste dichter ooit die bij de inauguratie mocht voordragen.Gorman studeerde vorig jaar af van Harvard University met een diploma sociologie. Het afgelopen jaar woonde ze weer in Los Angeles, waar ook haar moeder en tweelingzus wonen. In een interview met The New York Timeslaat ze weten dat ze in eerste instantie moeite had het gedicht, dat over nationale eenwording moest gaan, te schrijven. Ze kreeg slechts een paar regels per dag op papier. Tot op 6 januari de bestorming van het Capitool plaatsvond. Dat zette haar aan tot schrijven en ze maakte het gedicht die avond af. 'In mijn gedicht ga ik op geen enkele manier verdoezelen wat we de afgelopen weken en, laat ik zeggen, de afgelopen jaren hebben gezien. Maar wat ik in het gedicht echt wil, is om met mijn woorden een manier te bedenken waarop ons land nog steeds samen kan komen en nog steeds kan genezen,' zei ze tegen de New York Times. 'Op een manier die niet de harde waarheden, waarvan ik denk dat Amerika zich ermee moet verzoenen, uitwist of verwaarloost.'Net als de nieuwe president Joe Biden (die opgroeide als stotteraar) groeide Gorman op met een spraakgebrek. Vooral de letter r was problematisch. Jarenlange therapie hebben haar geholpen. 'Maar ik zie mijn handicap niet als een zwakte', zei ze tegen de Los Angeles Times. 'Het heeft me tot de artiest en verhalenverteller gemaakt die ik probeer te zijn. Als je jezelf moet leren hoe je bepaalde geluiden maakt, en als je heel goed moet letten op hoe je dingen uitspraakt, geeft dat je een zeker bewustzijn van muzikaliteit en de gehoorservaring.''The Hills We Climb' is pas het begin van wat een belangrijk jaar voor Gorman zal worden. In september geeft ze ook twee boeken uit. Een dichtbundel die ook 'The Hills We Climb' zal heten en waarin het inaugurele gedicht ook zal staan, en een kinderboek met de titel 'Change Sings'. Maar haar ambities rijken verder. Gorman heeft al aangekondigd in 2036, als ze volgens de grondwet oud genoeg is, voor het presidentschap te willen gaan. De kersverse vice-president Kamala Harris is daarbij een inspiratie. 'Het valt niet te ontkennen dat een overwinning voor haar een overwinning is voor ons allemaal, die onszelf in haar herkennen als vrouwen van kleur', zei Gorman tegen de Los Angeles Times. '[Harris' verkiezing] maakt het beter voorstelbaar. Zodra kleine meisjes het kunnen zien, kunnen kleine meisjes het zijn. Omdat ze alles kunnen zijn wat ze willen, maar die representatie om de droom überhaupt te laten bestaan, is enorm - zelfs voor mij.'