Wereldwijd wordt ongeveer een vrouw op de vier slachtoffer van partnergeweld. Dat blijkt donderdag uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het geweld treft ook zeer jonge meisjes tussen vijftien en negentien jaar, zo melden de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Het onderzoeksteam analyseerde gegevens uit meer dan driehonderd studies en enquêtes uit 161 landen. Zo nam het de situatie van ongeveer twee miljoen vrouwen van vijftien jaar en ouder onder de loep. Volgens de studie heeft 27 procent van alle vrouwen wereldwijd minstens eenmaal te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld tijdens hun relatie. Alleen al in 2018 werden 492 miljoen vrouwen geconfronteerd met partnergeweld. Maar liefst een kwart van de meisjes tussen vijftien en negentien jaar kreeg er al mee te maken.

'Dit hoge aantal jonge slachtoffers is alarmerend. De adolescentie en vroege volwassenheid zijn belangrijke levensfasen waarin de basis voor gezonde relaties worden gelegd', zegt WHO-hoofdonderzoekster Lynnmarie Sardinha. 'Het geweld dat deze jonge vrouwen meemaken heeft langdurige gevolgen voor hun gezondheid en welzijn.' 'Het is van cruciaal belang om partnergeweld in eerste instantie te voorkomen', zegt WHO-onderzoekster Claudia García-Moreno. Maar volgens de studie zijn regeringen niet op het goede pad om de ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties te halen.

De VN wil tegen 2030 een einde maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes. De organisatie richt zich nu tot overheden, gemeenschappen en de gehele samenleving om meer actie te ondernemen in deze strijd.

Het onderzoeksteam analyseerde gegevens uit meer dan driehonderd studies en enquêtes uit 161 landen. Zo nam het de situatie van ongeveer twee miljoen vrouwen van vijftien jaar en ouder onder de loep. Volgens de studie heeft 27 procent van alle vrouwen wereldwijd minstens eenmaal te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld tijdens hun relatie. Alleen al in 2018 werden 492 miljoen vrouwen geconfronteerd met partnergeweld. Maar liefst een kwart van de meisjes tussen vijftien en negentien jaar kreeg er al mee te maken. 'Dit hoge aantal jonge slachtoffers is alarmerend. De adolescentie en vroege volwassenheid zijn belangrijke levensfasen waarin de basis voor gezonde relaties worden gelegd', zegt WHO-hoofdonderzoekster Lynnmarie Sardinha. 'Het geweld dat deze jonge vrouwen meemaken heeft langdurige gevolgen voor hun gezondheid en welzijn.' 'Het is van cruciaal belang om partnergeweld in eerste instantie te voorkomen', zegt WHO-onderzoekster Claudia García-Moreno. Maar volgens de studie zijn regeringen niet op het goede pad om de ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties te halen. De VN wil tegen 2030 een einde maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes. De organisatie richt zich nu tot overheden, gemeenschappen en de gehele samenleving om meer actie te ondernemen in deze strijd.