WHO waarschuwt voor uitbreiding ebolavirus in Congo

De aanhoudende aanvallen van rebellengroeperingen tegen hulpverleners en ziekenhuizen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het oosten van Congo houden het risico in dat de ebola-epidemie in de regio uitbreidt.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













ebola-epidemie in Congo

Als de milities niet ophouden, is het onwaarschijnlijk dat de uitbraak van het virus in de provincies Noord-Kivu en Ituri onder controle gehouden kan worden. Woensdag nog zijn bij een aanval op stellingen van het leger in de Oost-Congolese stad Butembo zeker acht leden van een rebellengroep omgekomen. Butembo geldt als de grootste haard van de ebola-epidemie die na tien maanden nog altijd niet onder controle is. Het regeringsleger schreef de aanval toe aan Maï-Maï-rebellen. Deze rebellen zijn gewapende leden van zelfverdedigingsgroepen. Deze groepen vielen de afgelopen weken al verschillende keren ebola-behandelingscentra aan. De Congolese minister van Gezondheid heeft er eerder al voor gewaarschuwd dat op iedere verstoring van de hulpverleningsactiviteiten een stijging van het aantal gevallen en het aantal doden volgt. Het laatste bulletin van het ministerie meldde dinsdagavond 1.585 gevallen en 1.055 doden. Het ministerie voegde er wel aan toe dat dit waarschijnlijk een onderschatting is omdat de ebolarespons in steden als Butembo bemoeilijkt wordt.