'We vertrouwen op fatsoenlijke zomer': TUI mikt op 75 procent van normale programma

De Duitse touroperator TUI verwacht tegen de zomer 75 procent van het normale programma te kunnen uitvoeren. 'We hebben er nog steeds vertrouwen in dat we een fatsoenlijke zomer zullen hebben', verklaarde uitvoerend voorzitter Friedrich Joussen aan de BBC.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













TUI © Getty Images

Joussen baseert zijn stelling op de vaccinatiegraad in het Verenigd Koninkrijk, een van de grootste markten voor het reisconcern, en de Verenigde Staten. Hij hoopt dat ook Europa dat tempo zal oppikken, waardoor internationale reizen in de loop van de lente zouden kunnen worden hervat. Tegen juli hoopt TUI dan 70 à 75 procent van het normale programma te kunnen uitvoeren. Lagekostenmaatschappij Ryanair mikte eerder reeds op 80 procent tegen de zomer. EasyJet wou zich niet laten vastpinnen op een exact cijfer. TUI, wereldwijd marktleider in de toeristische sector, kreeg net als de volledige reissector zware klappen tijdens de coronacrisis. Het Duitse reisconcern kreeg drie hulppakketten van de Duitse regering voor een totaal bedrag van 4,3 miljard euro. Lees ook: Ook 2021 wordt voor de luchtvaarsector een jaar vol turbulentie Joussen baseert zijn stelling op de vaccinatiegraad in het Verenigd Koninkrijk, een van de grootste markten voor het reisconcern, en de Verenigde Staten. Hij hoopt dat ook Europa dat tempo zal oppikken, waardoor internationale reizen in de loop van de lente zouden kunnen worden hervat. Tegen juli hoopt TUI dan 70 à 75 procent van het normale programma te kunnen uitvoeren. Lagekostenmaatschappij Ryanair mikte eerder reeds op 80 procent tegen de zomer. EasyJet wou zich niet laten vastpinnen op een exact cijfer. TUI, wereldwijd marktleider in de toeristische sector, kreeg net als de volledige reissector zware klappen tijdens de coronacrisis. Het Duitse reisconcern kreeg drie hulppakketten van de Duitse regering voor een totaal bedrag van 4,3 miljard euro.