'We staan in het krijt bij het Congolese volk'

Vijf jaar heeft Bart Demyttenaere over Mijn Congo gedaan. Uitzonderlijk lang voor een veelschrijver die in twee decennia meer dan 40 titels publiceerde, zowel kinder- en jeugdboeken als romans en theaterteksten. Bekend werd hij met zijn non-fictiewerk, onder andere over zelfmoord bij jongeren, armoede in België en de bedienaren van de Katholieke Kerk. In zijn jongste boek schetst hij in ruim 400 pagina's de kroniek van zijn eigen familie die nauw verweven is met de geschiedenis van Congo.

...