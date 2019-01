'We moeten onze gevechtsvliegtuigen zo ontwerpen dat ze blijven vliegen, ook als ze gehackt zijn'

'Geeft het als ik er wat sciencefictionfilms bij sleur? Ik ben nogal een nerd, het helpt me om mijn uitleg beter te formuleren.' Jack Koons is wat je noemt een spraakwaterval. Zelfs met een knoert van een jetlag in een wat troosteloos bureautje van de Lotto Mons Expo in Bergen doet hij zijn reputatie van tech evangelist alle eer aan.

...