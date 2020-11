Wat zegt de wetenschap: hoe belangrijk is Amerika nog? (video)

Het lijkt soms of Amerika de pedalen is verloren sinds 9/11 en de financiële en economische crisis van 2008. Er was de oorlog in Irak en Syrië, racisme en politiegeweld. Ook president Trump lijkt te zorgen voor een deuk in het imago van het ooit almachtige Amerika. Is hun macht tanende en wordt Rusland, China of ander land dé nieuwe supermacht? Of is de rol van Amerika nog lang niet uitgespeeld? Zijn de Verenigde Staten nog een grootmacht? Geopoliticoloog prof. dr. David Criekemans geeft het antwoord.

