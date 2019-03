Wat het Westen kan leren van Erdogan: 'Neem de rechts-populistische leiders alsjeblieft serieus'

Europa kan maar beter lessen trekken uit de politieke situatie onder president Erdogan, zegt de gevluchte Turkse journaliste Ece Temelkuran. 'Het eindpunt van de polarisering is: gehoorzaam versus ongehoorzaam.'

Als invloedrijk politiek commentator en een van de meest gelezen columnisten in Turkije onderging Ece Temelkuran (45) hetzelfde lot als veel andere journalisten die openlijk kritiek leverden op de regerende AK-partij: ze werd ontslagen. In 2012 moest ze vertrekken bij de krant Habertürk na een artikel over het Turkse bombardement op het plaatsje Uludure, waarbij 34 Koerdische burgers omkwamen. In de jaren die volgden, zag ze de ene na de andere collega in de gevangenis verdwijnen, en zelf was ze aanhoudend het doelwit van de propagandamachine van aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan. Ze besloot te vertrekken, voor het te laat was. Vanuit haar nieuwe woonplaats Zagreb in Kroatië schrijft ze verder. Tussendoor geeft ze wereldwijd lezingen waarin ze getuigt over de opkomst van het rechts-populisme, en hoe het Westen slaapwandelend zijn democratische bestel laat varen.

...