Correspondent in de Verenigde Staten

Voor de derde keer verliest de regering-Trump zijn nationale veiligheidsadviseur. Betekent het ontslag van de oorlogszuchtige John Bolton een koerswijziging voor het Witte Huis?

Zelfs naar de onstuimige maatstaven van Donald Trumps Witte Huis was het vertrek van John Bolton opvallend bitter. De president twitterde dinsdagochtend dat hij om Boltons ontslag had gevraagd, omdat hij 'het zeer oneens was met veel van zijn suggesties'.

...