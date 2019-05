De Verenigde Staten hebben 'indicaties' dat het regime van Bashar al-Assad een chemische aanval heeft uitgevoerd in Syrië. De VS waarschuwden dinsdag voor vergeldingsacties.

In een mededeling maakt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken melding van een 'vermeende chlooraanval in het noordwesten van Syrië'. Die zou op 19 mei 's ochtends hebben plaatsgevonden. 'We waarschuwen opnieuw, als het regime van Assad chemische wapens gebruikt, zullen de Verenigde Staten en hun bondgenoten snel en gepast reageren', verklaart woordvoerder Morgan Ortagus.