Wachten op een wonder: Knack onderzoekt in het Nigerese Agadez de migratiedeal met de EU

Niger is een kruispunt voor Afrikaanse migranten die naar Europa willen. Om de migratiestroom in te dammen en werkgelegenheid te creëren in het straatarme land heeft Brussel een miljard euro uitgetrokken. In Agadez hebben ze daar tot nu toe weinig van gemerkt. Of ze profiteren er schaamteloos van. 'Ik heb geld gekregen van de EU, maar ik blijf gewoon smokkelen.'