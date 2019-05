De recente luwte tussen de VS en China is hoogstens een kleine tussenpoos in de nieuwe kamp om de macht, meent Jonathan Holslsag, professor internationale betrekkingen aan de VUB.

Een merkwaardige stilte is over de internationale arena neergedaald. Leek enkele maanden geleden nog een grote confrontatie tussen de Verenigde Staten en China in de maak, dan houdt zowel Washington als Peking zich nu in. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de VS en Rusland. Donald Trump en zijn regering gaan ook opvallend beheerst om met Noord-Korea, dat met de test van een 'gesofisticeerd tactisch wapen' opnieuw uiting gaf aan zijn frustratie na de mislukte onderhandelingen in Vietnam. Mij doet het denken aan boksers die na hun eerste uithalen om elkaar heen dansen in de ring en elkaars kracht en reactiesnelheid monsteren.

...