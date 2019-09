Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

Maandenlang hield voorzitter van het Amerikaanse Huis der Afgevaardigden Nancy Pelosi een afzettingsonderzoek tegen president Donald Trump af. Tot het beruchte telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky publiek werd. Waarom durft ze impeachment nu wel aan?

Nancy Pelosi, Democraat uit San Francisco, zit al net zo lang in het Amerikaanse Huis der Afgevaardigden als de gemiddelde millennial oud is: 32 jaar. En al zestien jaar lang leidt ze de Democratische fractie in het Huis, waarvan 4,5 jaar als voorzitter van het Huis (van 2007 tot 2011, toen de Democraten de meerderheid hadden, en opnieuw sinds 3 januari 2019). Ze heeft dus wel wat politieke ervaring.

...