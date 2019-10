Er is dit weekend warm, winderig weer voorspeld in grote delen van de Amerikaanse staat Californië. Dat betekent een groot risico op bosbranden. Uit voorzorg heeft elektriciteitsbedrijf PG&E besloten de stroom af te sluiten - tot groot ongenoegen van de klanten.

Begin oktober zaten bijna 2 miljoen Californiërs dagenlang zonder stroom. Het elektriciteitsbedrijf Pacific Gas & Electric (PG&E), dat het enige nutsbedrijf is in het centrale en noordelijke deel van de grootste staat van de VS, had uit voorzorg de stroom afgesloten in talloze regio's vanwege de weersomstandigheden. Harde winden en een lage luchtvochtigheid zorgen in grote delen van Californië voor een extreem hoog risico op bosbranden.

...