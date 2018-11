Waar het bij de midterms echt om ging in de Verenigde Staten

Met de nieuwe Democratische meerderheid in het Huis van Volksvertegenwoordigers wordt besturen voor president Donald Trump weer wat lastiger. Niet dat het hem slecht uitkomt. De bevlogen aanvoerster in het Huis, Nancy Pelosi, wordt een gedroomde schietschijf. Bij moeilijkheden in de besluitvorming kan Trump de verantwoordelijkheid nog meer op de Democraten afwentelen en zichzelf profileren als de rebel tegen de gevestigde politieke orde. Trump vaart wel bij polarisatie en in dat opzicht wordt hij met deze verkiezingen op zijn wenken bediend.

...