De Verenigde Staten ondernemen actie om de speciale handelsstatus van Hongkong in te trekken. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd, naar aanleiding van de Chinese veiligheidswet voor Hongkong. Peking is in 'flagrante overtreding' van verplichtingen omtrent de autonomie van Hongkong, zei hij.

'Ze braken hun woord aan de wereld, over het verzekeren van de autonomie van Hongkong', aldus Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. 'Daarom draag ik mijn administratie op om het proces te starten van de eliminatie van beleidsvrijstellingen die Hongkong een andere en speciale behandeling toekennen', aldus de president.

Volgens hem zal dit alle akkoorden met Hongkong treffen, zoals de overlevering van gezochte personen, exportcontroles en de behandeling van Hongkong als een douanegebied afzonderlijk van het Chinese vasteland.

Het gedrag van Peking tegenover Hongkong is een 'tragedie voor de bevolking van Hongkong, voor China en voor de hele wereld', zei hij.

De Amerikaanse president kondigde ook beperkingen aan voor Chinese studenten die naar de Verenigde Staten willen. Trump zei dat hij het universitair onderzoek in de Verenigde Staten beter wil beschermen.

'Bepaalde Chinese burgers die we als potentieel gevaarlijk voor de veiligheid hebben geïdentificeerd, zullen zo geen toegang tot het grondgebied krijgen'. Trump gewaagde van Chinese bedrijfsspionnage en diefstal van Amerikaanse intellectuele eigendom.

In zijn toespraak haalde Trump hard uit naar China, ook voor de pandemie van het coronavirus. Hij beschuldigde China van een 'doofpotoperatie' over de uitbraak van het virus. Trump maakte bekend dat de VS vrijdag hun relatie met de WHO zullen beëindigen, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie volgens Trump niet de nodige hervormingen doorvoerde.

Hij zei dat China de volledige controle over de organisatie heeft. De Amerikaanse financiering van het WHO zal naar andere globale gezondheidsnoden gaan. De Vs zijn de grootste geldschieter van de WHO, goed voor ongeveer een vijfde van het totaalbudget

