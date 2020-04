De VS wisten bij voorbaat dat de luchtaanval van Nederlandse F-16's op een bommenfabriek van Islamitische Staat (IS) in het Iraakse Hawija veel risico's inhield voor de burgerbevolking.

Het doelwit in de Noord-Iraakse stad viel in de hoogste risicocategorie, schrijven de Nederlandse krant NRC en de omroep NOS op basis van Amerikaanse stukken die zij hebben verkregen na een beroep op de Amerikaanse Freedom of Information Act (FOIA).

Het Nederlandse kabinet heeft dit echter nooit aan de Tweede Kamer gemeld.

Ook de Amerikaanse geheime dienst CIA waarschuwde voor de kans op burgerslachtoffers omdat er woongebieden in de nabijheid waren. Bij het bombardement in de nacht van 2 op 3 juni 2015 vielen naar schatting 70 burgerdoden. Uit de stukken blijkt dat het kabinet de Kamer onvolledig heeft geïnformeerd. Naast de Amerikaanse inschatting van de aanval is ook nooit aan het parlement gemeld dat de internationale coalitie na de dramatisch verlopen aanval de procedure voor aanvallen op bomfabrieken van IS heeft aangescherpt. Dit om herhaling van een bloedbad zoals in Hawija te voorkomen. Het Nederlandse parlement heeft herhaaldelijk om deze informatie gevraagd. Het ministerie beschikt over deze stukken, maar heeft nog niet besloten of die naar de Kamer worden gestuurd.

