De Verenigde Staten stoppen per direct met federale investeringen in steenkoolcentrales en andere koolstofintensieve projecten in het buitenland. De beslissing heeft betrekking op miljarden dollars aan jaarlijkse financiering en diplomatieke en technische bijstand.

Er zijn nog wel een aantal uitzonderingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om ingrepen als de nationale veiligheid van de VS in het gedrang komt. Ook zou het kunnen dat investeringen nodig zijn om de toegang tot energie in kwetsbare gebieden uit te breiden. Het beleid is ook niet van toepassing op bestaande projecten, waaronder enkele die de VS onder verschillende regeringen heeft gesteund.

De beleidswijziging zou niettemin gevolgen kunnen hebben voor een aanzienlijk aantal potentiële buitenlandse projecten. Dan gaat het onder andere over de realisatie van terminals in Oost-Europa en het Caribisch gebied waarin Amerikaans aardgas kan worden opgeslagen.

De stap onderstreept hoe de regering-Biden het bestrijden van klimaatverandering tot een van de hoogste prioriteiten heeft gemaakt.

De terugtrekking door de VS creëert echter wel kansen voor bijvoorbeeld China. Dat land staat te popelen om energieprojecten over de hele wereld te financieren. Dat gebeurt met geldbedragen waar de VS niet aan kunnen tippen.

Dat de Amerikaanse regering zich terugtrekt, betekent overigens niet dat bedrijven uit eigen land actief zullen worden tegengewerkt als ze zich in het buitenland gaan bezighouden met steenkool-, olie- en gasprojecten.

