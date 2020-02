Het Pentagon heeft de balans van het aantal soldaten die gewond zijn geraakt bij de Iraanse aanval op een Amerikaanse basis in Irak begin januari bijgesteld. 109 militairen verwondingen op, 45 meer dan eind januari werd aangekondigd.

Van de 109 militairen die een lichte hersenschudding opliepen, zijn 76 of bijna 70% teruggekeerd naar hun eenheden, zei het Amerikaanse ministerie van Defensie in een verklaring die maandag werd vrijgegeven. 27 anderen werden geëvacueerd naar een Amerikaans militair ziekenhuis in Duitsland voor verder onderzoek, dat zijn er 6 meer dan eind januari. 21 van hen zijn intussen gerepatrieerd naar de Verenigde Staten, 5 worden nog onderzocht en één is teruggekeerd naar Irak.

De aanval op de luchtmachtbasis van Ain al-Assad dateert van 8 januari en was volgens Iran een vergelding voor de dodelijke raid op topgeneraal Qassem Soleimani, de bevelhebber van de beruchte al-Qudsbrigade die in Irak werd geveld door een Amerikaanse drone. Net na de aanval had de Amerikaanse president Donald Trump nog in een televisietoespraak gezegd dat er geen Amerikaanse gewonden waren.

