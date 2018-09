VS sluiten consulaat in zuiden van Irak wegens Iraanse milities

Buitenlandminister Mike Pompeo spreekt van 'herhaaldelijke incidenten met indirect vuur' op het consulaat in Basra - de op een na grootste stad van Irak - en de ambassade in de hoofdstad Bagdad.

'Ik heb de regering van Iran ingelicht dat de Verenigde Staten Iran direct verantwoordelijk zullen stellen voor schade aan Amerikanen of onze diplomatieke faciliteiten in Irak of elders, of die nu rechtstreeks wordt berokkend door Iraanse troepen of door geaffilieerde milities. Ik heb het duidelijk gemaakt dat Iran moet begrijpen dat de Verenigde Staten snel en gepast zullen reageren op eender welke aanval', aldus Pompeo.

De beslissing van Pompeo komt er na weken van onrust in Basra, waar de bevolking op straat kwam om te protesteren tegen de geringe stroomtoevoer en vervuild water waardoor duizenden mensen ziek werden. Eerder deze maand werd in de stad nog het Iraanse consulaat in brand gestoken, terwijl raketten werden afgevuurd op het Amerikaanse consulaat.

Volgens Amerikaanse media landde enkele uren voor de beslissing werd genomen om het consulaat van de VS te sluiten, nog een raket of een mortier op ongeveer 300 meter van het gebouw.