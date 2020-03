De Verenigde Staten zullen vanaf vrijdag dertig dagen lang geen bezoekers uit het Schengengebied meer binnenlaten. Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk zijn uitgezonderd van het reisverbod.

Dat heeft president Donald Trump woensdagavond bekendgemaakt in een toespraak vanuit het Witte Huis.

Trump zei dat Amerika goede voorzorgsmaatregelen heeft genomen tegen het virus, maar dat 'de Europese Unie er niet in is geslaagd om dezelfde maatregelen te treffen en reizen uit China en andere hotspots tegen te houden'. Volgens de Amerikaanse president is het risico reëel dat er nieuwe coronabesmettingen zullen worden geïmporteerd uit de EU, en moeten Europese reizigers daarom niet meer worden toegelaten.

De maatregel gaat vrijdag in en is dan dertig dagen van kracht. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid verduidelijkte na de toespraak van Trump dat het reisverbod van kracht is vanuit het hele Schengengebied. Reizen uit EU-landen die niet bij dit gebied horen, zoals Ierland, Kroatië en Bulgarije, blijven voorlopig wel mogelijk. Het reisverbod geldt ook voor alle niet-Europeanen die in de veertien dagen voor aankomst in de VS nog in het Schengen-gebied zijn geweest. Amerikanen die terug naar huis komen uit Europa mogen na een screening nog wel het land in.

Trump benadrukte zelf dat het Verenigd Koninkrijk is uitgezonderd, ook al zijn in dat land inmiddels 456 coronagevallen vastgesteld. Er vielen tot nu toe zes doden in het VK.

Tijdens de toespraak zei Trump dat ook 'handel en goederen' zouden worden tegengehouden, maar een woordvoerder verduidelijkte later dat er geen sprake is van een importverbod.

In de Verenigde Staten staat het aantal besmettingen inmiddels op ruim 1.200, met 37 sterfgevallen. Het werkelijke aantal gevallen ligt vermoedelijk hoger, omdat de testcapaciteit in veel Amerikaanse staten beperkt is. Desalniettemin noemde Trump de maatregelen die zijn land neemt tegen het virus 'ongekend' en zei hij dat geen ander land zo goed is voorbereid.

Trump vraagt Congres om economische maatregelen

Naast het reisverbod neemt Trump nog enkele maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken. Kleine bedrijven die zijn getroffen door het virus zullen tegen een lage rente leningen kunnen krijgen van de overheid, en bedrijven en individuën zullen later hun belastingen kunnen betalen, zonder daarvoor te worden beboet.

Trump vraagt het Congres om te werken aan een verlaging van de inkomstenbelasting, en om ziekteverlof te garanderen voor mensen die zijn getroffen door het coronavirus. In de Verenigde Staten krijgen vooral werknemers met een laag salaris vaak niet doorbetaald als ze ziek zijn. Daardoor bestaat de angst dat besmette Amerikanen zullen blijven doorwerken, omdat ze zich geen onbetaald verlof kunnen veroorloven.

De Amerikaanse president wees erop dat oudere mensen het grootste risico lopen door het coronavirus. Hij riep heen daarom op om extra voorzichtig te zijn. 'Slim handelen vandaag zal morgen de verspreiding van het virus voorkomen', aldus Trump. 'Wij moeten allemaal een rol spelen in het verslaan van dit virus.'

'Geen land is beter voorbereid of veerkrachtiger dan de Verenigde Staten', aldus nog Trump. 'We hebben de beste economie, de beste gezondheidszorg en de meest geavanceerde onderzoekers en wetenschappers.' De president leek de financiële markten te willen geruststellen, na sterke verliezen in de afgelopen dagen en weken: 'Dit is geen financiële crisis. Het is slechts een tijdelijk moment dat we samen zullen overwinnen als land en als wereld.'

