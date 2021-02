De Democratische en Republikeinse fractie in de Senaat hebben een akkoord bereikt over de regels die van toepassing zullen zijn tijdens het tweede impeachmentproces tegen gewezen president Donald Trump. Dat heeft de Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, meegedeeld.

Volgens het akkoord krijgen de Democratische aanklagers en de advocaten van Trump elk tot zestien uur om hun zaak uiteen te zetten. Er komt ook de mogelijkheid tot debat en tot het stemmen over de oproeping van getuigen. De advocaten van Trump hebben zich ook akkoord verklaard met de procedure, zegt Schumer aan de nieuwszender CNN.

'De structuur die we zijn overeengekomen is behoorlijk eerlijk', aldus Schumer. 'Het zal toelaten dat dat het proces zijn doel bereikt: de waarheid en verantwoordelijkheid achterhalen.'

De regeling moet dinsdag tijdens een stemming nog officieel worden goedgekeurd. Het impeachmentproces zal dan van start gaan met een vier uur durend debat over de grondwettelijkheid van de procedure. De advocaten van Trump stellen namelijk dat het proces in de Senaat ongrondwettelijk is, omdat hun cliënt niet langer president is.

Als alles volgens plan verloopt, zullen de senatoren volgende week over de afzetting van gewezen president Trump stemmen. Naar verwachting zal de tweederde meerderheid die nodig is voor zo'n afzetting niet gehaald worden.

