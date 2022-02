De beslissing van de Russische president Vladimir Poetin om zogeheten vredestroepen naar de oostelijke regio's van Oekraïne te sturen, wordt door de Verenigde Staten niet opgevat als een invasie van Oekraïne.

Een anoniem blijvende medewerker van president Biden sprak maandagnacht met Amerikaanse journalisten over de respons van de regering op de acties van de Russische president Poetin, die eerst twee regio's in Oekraïne als onafhankelijk erkende en vervolgens aankondigde een Russische 'vredesmacht' naar het gebied te sturen.

De VS, aldus de anonieme medewerker, die onder meer met nieuwszender CNN sprak, blijven zoeken naar een diplomatieke oplossing 'tot het moment dat de tanks beginnen te rollen'.

Een getuige van persbureau Reuters nam in de nacht van maandag op dinsdag een colonne militaire voertuigen met een klein aantal tanks waar in Donetsk, de hoofdstad in een van de twee afgescheiden regio's. Dat wordt door de VS echter niet als invasie gezien, omdat het niet afwijkt van eerder gedrag dat Rusland al vertoonde. 'Dit is niet een verdere invasie omdat het om gebied gaat dat ze al bezet hadden', zei een regeringsmedewerker aan Reuters.

Sancties: mild of zwaar?

Desondanks houden de VS sterk rekening met de mogelijkheid dat Rusland op elk moment andere delen van Oekraïne kan binnenvallen. Uit voorzorg verhuisden de VS maandagavond daarom tijdelijk ambassadepersoneel uit Oekraïne naar Polen. Zij keren dinsdagochtend (lokale tijd) weer terug naar Oekraïne als er vannacht geen inval plaatsvindt.

De regering Biden zal dinsdag een pakket extra sancties bekendmaken, maar volgens CNN liggen tot dusver vooral sancties op tafel die de twee separatistische regio's zullen treffen, en niet het grotere pakket dat bij een invasie van Oekraïne in werking zal treden.

'Deur op een kier'

De voorzichtige reactie uit Washington gaat ervan uit dat bij Rusland de deur van de diplomatie nog op een kier staat.

Dat was ook de teneur van de toespraak die de Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia tijdens de spoedzitting van de Veiligheidsraad hield.

'Wij blijven openstaan voor diplomatie, voor een diplomatieke oplossing. Wij zijn echter niet van plan om een bloedbad in Donbass toe te staan', aldus de Russische diplomaat.

De beslissing van president Poetin om Donetsk en Loehansk als onafhankelijk gebied te erkennen kreeg tijdens de sessie veel kritiek, van een meerderheid van leden, maar Nebenzia nam de verdediging op zich. 'Vergeet niet dat Donetsk en Loehansk zich al in 2014 onafhankelijk hebben verklaard. Maar Kiev heeft consequent geweigerd met afgevaardigden uit die regio's in dialoog te gaan over hoe de rechten van inwoners in Donbass beschermd konden worden.'

'Zien over hij kan gaan'

Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield, argumenteerde dan weer in een toespraak voor de in spoedzitting bijeengeroepen Veiligheidsraad dat Ruslands erkenning van de volksrepublieken in Oost-Oekraïne een 'duidelijk voorwendsel voor oorlog' is.

De veiligheidstroepen die de Russische president Vladimir Poetin naar het oosten van Oekraïne heeft gestuurd zijn 'onzin', aldus Thomas-Greenfield. 'We hoeven niet te raden naar Poetins motieven. Hij heeft maandag totaal buitensporige uitspraken gedaan om een voorwendsel voor oorlog te creëren. Hij zei dat Oekraïne het Westen om kernwapens gevraagd heeft. Dat is niet waar.'

Volgens de Amerikaanse ambassadeur wil Poetin terug in de tijd reizen. 'Terug naar een tijd toen keizerrijken de wereld overheersten, voordat de Verenigde Naties bestonden. Hij wil het internationale systeem testen en zien hoe ver hij kan gaan.'

Een anoniem blijvende medewerker van president Biden sprak maandagnacht met Amerikaanse journalisten over de respons van de regering op de acties van de Russische president Poetin, die eerst twee regio's in Oekraïne als onafhankelijk erkende en vervolgens aankondigde een Russische 'vredesmacht' naar het gebied te sturen. De VS, aldus de anonieme medewerker, die onder meer met nieuwszender CNN sprak, blijven zoeken naar een diplomatieke oplossing 'tot het moment dat de tanks beginnen te rollen'. Een getuige van persbureau Reuters nam in de nacht van maandag op dinsdag een colonne militaire voertuigen met een klein aantal tanks waar in Donetsk, de hoofdstad in een van de twee afgescheiden regio's. Dat wordt door de VS echter niet als invasie gezien, omdat het niet afwijkt van eerder gedrag dat Rusland al vertoonde. 'Dit is niet een verdere invasie omdat het om gebied gaat dat ze al bezet hadden', zei een regeringsmedewerker aan Reuters. Desondanks houden de VS sterk rekening met de mogelijkheid dat Rusland op elk moment andere delen van Oekraïne kan binnenvallen. Uit voorzorg verhuisden de VS maandagavond daarom tijdelijk ambassadepersoneel uit Oekraïne naar Polen. Zij keren dinsdagochtend (lokale tijd) weer terug naar Oekraïne als er vannacht geen inval plaatsvindt.De regering Biden zal dinsdag een pakket extra sancties bekendmaken, maar volgens CNN liggen tot dusver vooral sancties op tafel die de twee separatistische regio's zullen treffen, en niet het grotere pakket dat bij een invasie van Oekraïne in werking zal treden. De voorzichtige reactie uit Washington gaat ervan uit dat bij Rusland de deur van de diplomatie nog op een kier staat.Dat was ook de teneur van de toespraak die de Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia tijdens de spoedzitting van de Veiligheidsraad hield.'Wij blijven openstaan voor diplomatie, voor een diplomatieke oplossing. Wij zijn echter niet van plan om een bloedbad in Donbass toe te staan', aldus de Russische diplomaat. De beslissing van president Poetin om Donetsk en Loehansk als onafhankelijk gebied te erkennen kreeg tijdens de sessie veel kritiek, van een meerderheid van leden, maar Nebenzia nam de verdediging op zich. 'Vergeet niet dat Donetsk en Loehansk zich al in 2014 onafhankelijk hebben verklaard. Maar Kiev heeft consequent geweigerd met afgevaardigden uit die regio's in dialoog te gaan over hoe de rechten van inwoners in Donbass beschermd konden worden.' De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield, argumenteerde dan weer in een toespraak voor de in spoedzitting bijeengeroepen Veiligheidsraad dat Ruslands erkenning van de volksrepublieken in Oost-Oekraïne een 'duidelijk voorwendsel voor oorlog' is.De veiligheidstroepen die de Russische president Vladimir Poetin naar het oosten van Oekraïne heeft gestuurd zijn 'onzin', aldus Thomas-Greenfield. 'We hoeven niet te raden naar Poetins motieven. Hij heeft maandag totaal buitensporige uitspraken gedaan om een voorwendsel voor oorlog te creëren. Hij zei dat Oekraïne het Westen om kernwapens gevraagd heeft. Dat is niet waar.' Volgens de Amerikaanse ambassadeur wil Poetin terug in de tijd reizen. 'Terug naar een tijd toen keizerrijken de wereld overheersten, voordat de Verenigde Naties bestonden. Hij wil het internationale systeem testen en zien hoe ver hij kan gaan.'