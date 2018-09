VS richten pijlen op Internationaal Strafhof: 'Open geen onderzoek naar oorlogsmisdaden in Afghanistan'

In een nooit geziene aanval tegen de instantie die oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid moet berechten, haalde nationaal veiligheidsadviseur John Bolton tegenover de conservatieve organisatie Federalist Society uit naar de mogelijkheid dat het Strafhof Amerikaanse soldaten die in Afghanistan hebben gediend zou berechten.

De VS nemen niet deel aan het Internationaal Strafhof. Die vormen een bedreiging voor de nationale soevereiniteit van de VS, meent Washington.

Bolton had ook een dreigement voor rechters en procureurs die de VS, Israël en andere bondgenoten van Washington zouden aanpakken. 'Wij zullen deze rechters en procureurs de toegang tot de VS ontzeggen. Wij zullen sancties nemen tegen hun bezittingen in het Amerikaanse systeem en wij zullen hen in ons juridisch stelsel vervolgen'.

'Elk moment kan het Internationaal Strafhof de opening van een formeel onderzoek tegen deze Amerikaanse patriotten bekendmaken die vrijwillig hun leven riskeerden, om onze natie, ons vaderland en onze gezinnen na de aanslagen van 11 september te beschermen', legde Bolton uit.

Begin november 2017 heeft procureur Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof aangekondigd dat zij de rechters toestemming zou vragen een onderzoek te openen naar veronderstelde oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Afghanistan, in het bijzonder door het Amerikaanse leger en de Amerikaanse geheime diensten. In het bijzonder beticht de magistrate Amerikaanse soldaten en leden van de geheime dienst ervan gedetineerden te hebben gefolterd of brutaal te hebben behandeld. De meerderheid van deze voorvallen was tussen 2003 en 2004.

In Afghanistan leiden de VS nog steeds een militaire coalitie die eind 2001 de taliban de macht heeft ontnomen.

'Vandaag, aan de vooravond van 11 september' en de herdenking van de aanslagen van 2001 die de operatie in Afghanistan hebben uitgelokt, 'wil ik een duidelijke en niet mis te verstane boodschap brengen van de president van de Verenigde Staten: de VS zullen alle nodige middelen aanwenden om onze landgenoten en hen van onze bondgenoten te beschermen tegen onterechte vervolgingen vanwege dit illegitiem hof', zei de aartsconservatieve veiligheidsadviseur van Trump.

'Wij zullen niet samenwerken met het Internationaal Strafhof, wij zullen geen assistentie verlenen, we zullen geen deel uitmaken van het Internatoinaal Strafhof. Wij zullen het Internationaal Strafhof zijn mooie dood laten sterven', want 'voor ons is het Internationaal Strafhof reeds dood', aldus Bolton.

Hij waarschuwde ook voor eventuele onderzoeken tegen Israël op instigatie van de Palestijnse Autoriteit. 'Indien het Hof ons aanpakt, of Israël of andere bondgenoten van de Amerikanen, dan zullen wij niet blijven zwijgen', waarschuwde de nationale veiligheidsadviseur. Hij zwaaide met mogelijke vergeldingsmaatregelen zoals sancties tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof.