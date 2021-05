In maart vorig jaar steeg de wapenverkoop in de VS voor het eerst boven een miljoen stuks per week. Dt record is inmiddels weer gebroken. De pandemie maar ook de sociale onrust worden gezien als oorzaken voor een ongeziene hoogconjunctuur in de wapensector. De aankopen gebeuren vaker dan vroeger door vrouwen en minderheden.

Dat alles blijkt uit cijfers die The New York Times publiceerde.

Terwijl het land meermaals per week opgeschrikt wordt door massaschietpartijen, en de moordcijfers in enkele grote steden met sprongen stijgen, is de neiging om het met minder wapens te doen niet heel verspreid. Integendeel, uit eerder onderzoek bleek al dat schietpartijen en moorden juist leiden tot meer wapenaankopen.

In het verleden was er een traag stijgende trend in de verkoop, met pieken rond crisisgebeurtenissen en verkiezingen.

Wat dit keer opmerkelijk is, aldus de Times, is dat de aankoopwoede en de piekverkoop aanhouden. In maart 2020 werden voor het eerst sinds de tellingen begonnen meer dan een miljoen 'background checks' uitgevoerd, onderzoeken naar de achtergrond van de persoon alvorens een wapen kan worden verkocht. Die background checks, waarvan de totalen sinds 1998 worden bijgehouden, komen plusminus overeen met het aantal verkochte wapens.

"There was just as much a run on guns as on toilet paper in the beginning of the pandemic," said a member of the Los Angeles City Council. https://t.co/Lgg1KH6LHi — NYT National News (@NYTNational) May 29, 2021

Sindsdien maart 2020 is de wapenverkoop op dat hoge niveau gebleven of zelfs nog gestegen. In maart van dit jaar werden tijdens één week 1,2 miljoen background checks uitgevoerd.

Nieuwe wapenbezitters

Niet alleen wapenbezitters kochten meer wapens, ook mensen die nooit een wapen hadden gehad, kochten. Volgens onderzoek zou één vijfde van de aankopen gebeuren door nieuwe wapenbezitters.

Datzelfde onderzoek, ondernomen door Northeastern University en het Harvard Injury Control Research Center, toont ook dat de nieuwe kopers niet langer in grote meerderheid witte mannen zijn. De helft waren vrouwen, en telkens een vijfde zwart en latino.

Nog een getal uit het New York Times-artikel: 39 procent van de VS-huishoudens heeft een wapen. In 2016 was dat 32 procent.

Waarom is er een toename?

De pandemie speelt een rol. 'In het begin van de pandemie hamsterden mensen net zo goed wapens als toiletpapier', aldus een bron van de Times. Maar ook de sociale onrust na de dood van George Floyd wordt als een oorzaak aangegeven voor de toegenomen verkoop.

