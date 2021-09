Een federale rechtbank in Californië heeft dinsdag toestemming gegeven voor de uitlevering van de voormalige Peruaanse president Alejandro Toledo aan zijn thuisland. Daar wordt Toledo vervolgd vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een omvangrijk omkoopschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

Nu de rechtbank groen licht heeft gegeven voor de uitlevering, ligt de uiteindelijke beslissing over het terugsturen van Toledo naar Peru bij de Amerikaanse regering. Toledo staat in Californië onder huisarrest, sinds hij daar in juli 2019 op verzoek van Peru gearresteerd werd door de Amerikaanse politie.

Toledo, die van 2001 tot 2006 president was, zou van Odebrecht een betaling van 20 miljoen dollar (17,1 miljoen euro) hebben ontvangen. In ruil daarvoor zou hij het bedrijf de aanleg hebben toegekend van de snelweg die tegenwoordig Peru met Brazilië verbindt. De oud-president ontkent de beschuldigingen.

Nu de rechtbank groen licht heeft gegeven voor de uitlevering, ligt de uiteindelijke beslissing over het terugsturen van Toledo naar Peru bij de Amerikaanse regering. Toledo staat in Californië onder huisarrest, sinds hij daar in juli 2019 op verzoek van Peru gearresteerd werd door de Amerikaanse politie. Toledo, die van 2001 tot 2006 president was, zou van Odebrecht een betaling van 20 miljoen dollar (17,1 miljoen euro) hebben ontvangen. In ruil daarvoor zou hij het bedrijf de aanleg hebben toegekend van de snelweg die tegenwoordig Peru met Brazilië verbindt. De oud-president ontkent de beschuldigingen.