De dader van de schietpartijen in Aziatische massagesalons in Atlanta, koos zijn slachtoffers in functie van hun etnische achtergrond.

Dat heeft een Amerikaanse procureur dinsdag gezegd. Ze is van plan de doodstraf te vragen tegen de man.

Robert Aaron Long, een witte 22-jarige man, werd door twee verschillende grand juries formeel in verdenking gesteld van onder meer moord, binnenlands terrorisme en een aanval met een dodelijk wapen. De procureur van Fulton, Fani Willis, liet ook weten dat de staat Georgia de doodstraf wil vragen tegen de beklaagde, vanwege het 'vreselijke en onmenselijke karakter' van de moorden. Volgens haar selecteerde de man zijn slachtoffers op basis van hun 'ras, afkomst, geslacht en gender'. Ze wil Long aanklagen voor haatmisdrijven op basis van geslacht en gender en zal zo voor het eerst gebruik maken van een wetgeving rond haatmisdrijven die vorig jaar in het leven werd geroepen in Georgia.

'Verleiding wegnemen'

De jongeman opende op 17 maart het vuur in een massagesalon in Acworth, op 50 kilometer van Atlanta. Daar vielen vier doden en twee gewonden. Later viel hij ook twee salons aan in Atlanta, waarbij hij nog eens vier mensen doodde. Zes slachtoffers waren van Aziatische origine. De schietpartij zorgde voor veel verontwaardiging in de VS, zeker omdat geweld tegen Aziaten sinds het begin van de coronapandemie erg is toegenomen in de VS. Robert Aaron Long gaf de feiten toe, maar zei aan de speurders dat hij geen raciale motieven had. Hij zei dat hij een seksverslaafde is die een verleiding wilde wegnemen.

