Aankomend Amerikaans president Joe Biden is van plan zijn oud adviseur Antony Blinken te benoemen als minister van Buitenlandse Zaken. Dat melden enkele Amerikaanse media. Jake Sullivan, voorheen een van Hillary Clintons naaste assistenten, wordt waarschijnlijk Bidens nationale veiligheidsadviseur.

De officiële aankondigingen komen pas dinsdag, maar toonaangevende media in de VS (Bloomberg, Washington Post, New York Times etc.) publiceren op basis van eensluidende bronnen al enkele namen. .

Bidens nieuwe stafchef van het Witte Huis, Ron Klain, zei zondag dat de aankomend president dinsdag zijn eerste mededelingen over zijn kabinet bekendmaakt. Klain weigerde te specificeren welke functies het eerst worden vervuld. Zowel Sullivan (43) als Blinken (58) dienden als Bidens nationale veiligheidsadviseur toen hij vicepresident was onder Barack Obama.

Buitenlandse Zaken wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze regeringsposten. Deze minister is de hoogste diplomaat van het land en voert overleg met buitenlandse leiders over de hele wereld. Blinken en Biden zouden op één lijn zitten inzake bijvoorbeeld klimaatactie.

De nationale veiligheidsadviseur van de president is een van de belangrijkste en machtigste banen in het Witte Huis. Hij leidt een staf van tientallen experts die afkomstig zijn uit de militaire, diplomatieke en inlichtingendiensten die het buitenlandse en militaire beleid van de Verenigde Staten ontwikkelen.

Blinken en Sullivan reageerden niet op verzoeken om commentaar. Een woordvoerder van Biden weigerde commentaar te geven. Nadat Blinken diende als de nationale veiligheidsadviseur van toenmalig vicepresident Biden, werd hij benoemd tot plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken onder president Barack Obama. Hij werkte toen onder minister van Buitenlandse Zaken John Kerry.

