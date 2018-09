VS leggen China sancties op wegens aankoop Russische wapens

Volgens Washington zijn die aankopen in strijd met de Amerikaanse sancties tegen Moskou, die werden opgelegd naar aanleiding van de Russische betrokkenheid in het conflict in Oost-Oekraïne en de vermeende inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Transacties

Washington verwijt het ontwikkelingsdepartement EDD en zijn directeur Li Shangfu grootschalige transacties te hebben gedaan met de Russische staatsexporteur van militair materieel Rosoboronexport.

Concreet gaat het om gevechtsvliegtuigen van het type Su-35 alsook S-400-grondluchtraketsystemen. Het S-400-raketsysteem is een ultramodern luchtafweersysteem die de Russische strijdkrachten wereldwijd commercialiseren.

Reacties

Ook 33 Russen die bij defensie en de geheime diensten werken, krijgen sancties opgelegd. De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov heeft al laten weten dat de nieuwe sancties 'de wereldstabiliteit' bedreigen. Hij beschuldigt er de VS ervan 'met vuur te spelen'.

China van zijn kant is 'enorm verontwaardigd'. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Washington opgeroepen de sancties in te trekken, zoniet zal het moeten 'opdraaien voor de gevolgen'.

Sancties

De Amerikaanse regering vaardigde in 2017 een reeks strafmaatregelen uit tegen Rusland. Reden waren de rol van Moskou in het conflict in Oekraïne en de vermoede Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens Washington is door de sancties voor miljarden dollar uitvoer van Russische wapenuitrusting verhinderd.

Wie zaken doet met personen of instellingen die op de Amerikaanse zwarte lijst staan, riskeert ook sancties.