De Verenigde Staten en Rusland hebben een 'principeakkoord' bereikt over verlenging van het kernwapenbeheersingsverdrag START, meldt de Amerikaanse onderhandelaar Marshall Billingslea.

Volgens hem is er overeenstemming 'op de hoogste niveaus' tussen de regeringen in Moskou en Washington. Rusland weerspreekt dat.

'We zijn bereid het START-verdrag voor een bepaalde periode te verlengen als zij in ruil akkoord gaan met een beperking - een bevriezing - van hun nucleaire arsenaal', aldus Billingslea. Dit al bekende standpunt van de VS is onaanvaardbaar voor Rusland, zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov, de gesprekspartner van Billlingslea, volgens persbureau Ria Novosti. Hij noemde het bericht 'onzin' en sluit uit dat er een akkoord ligt voor de Amerikaanse verkiezingen van 3 november.

Het verdrag voor vermindering van strategische nucleaire wapens voorziet erin dat de Russische en Amerikaanse nucleaire wapenvoorraden worden teruggebracht tot 1550 operationele kernkoppen elk. Dit verdrag uit 2010 is het laatste nog lopende wapenbeheersingsverdrag. Het loopt in februari af.

De Verenigde Staten willen China bij de afspraken betrekken, maar Peking reageert afhoudend op deze Amerikaanse oproep.

