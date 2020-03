Terwijl het nieuwe coronavirus ook in de Verenigde Staten om zich heen grijpt, kampt het land met een zeer beperkte testcapaciteit. De werkelijke schaal van de epidemie is daarom een stuk minder helder dan in Europa.

Leden van het Amerikaanse Congres kregen donderdag te horen dat in de hele Verenigde Staten tot dan toe 11.000 tests voor Covid-19 zijn uitgevoerd, met als resultaat ruim 1.300 bevestigde besmettingen. Maar het werkelijke aantal coronagevallen ligt waarschijnlijk veel hoger, want door het hele land melden mensen die symptomen vertonen dat ze niet getest kunnen worden.Ter vergelijking: in België werden in dezelfde periode rond de 5.000 stalen getest. Per hoofd van de bevolking is het aantal tests in België daarmee naar schatting vijftien keer hoger.'Het systeem is niet echt geschikt voor wat we momenteel nodig hebben', erkende Anthony Fauci, een prominente gezondheidsfunctionaris van de federale overheid, tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hoewel president Donald Trump vorige week nog zei dat 'iedereen die getest wil worden, een test kan krijgen', is daar in werkelijkheid geen sprake van. 'Het idee dat iedereen gemakkelijk een test kan krijgen, zoals dat in andere landen gaat, daar zijn we niet op voorbereid', aldus Fauci. 'Zou dat wel zo moeten zijn? Ja, maar het is niet zo.'Zowel aan Democratische als Republikeinse zijde klinkt onvrede. 'Ons systeem is niet adequaat gebleken en ik denk dat dat veel mensen frustreert', zei de Republikeinse senator Mitt Romney na een hoorzitting. 'Ik ben één van hen.'Gevraagd naar de problematiek zei Trump vrijdag tijdens een persconferentie: 'Ik neem hier helemaal geen verantwoordelijkheid voor.' Hij legde de schuld bij 'regels, regelgeving en specificaties uit een andere tijd'. De exacte oorzaak van het gebrek aan testcapaciteit is nog altijd moeilijk vast te stellen, maar verschillende bureaucratische nalatigheden lijken een rol te hebben gespeeld. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse agentschap dat epidemieën moet bestrijden, startte begin februari met het versturen van testkits voor Covid-19. Al gauw bleek echter dat er een productiefout was gemaakt, waardoor sommige kits niet werkten. Bovendien moesten alle tests nog op één centraal punt worden verwerkt. Vanuit het hele land moesten monsters naar het CDC-kantoor in Atlanta worden gestuurd, waardoor vertragingen ontstonden.Ondertussen weigerde de Amerikaanse overheid om tests te gebruiken die zijn ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die waren eind februari al verstuurd naar zestig landen, maar niet naar de VS. Het is nog altijd onduidelijk waarom de CDC per se niet op de WHO-test wilde vertrouwen, zelfs als tussentijds middel. De Democratische senator Patty Murray stuurde vorige week een brief aan vice-president Mike Pence, leider van het coronabestrijdingsteam van het Witte Huis, om tekst en uitleg te vragen. Op die brief is nog geen reactie gekomen.In de loop van februari waren er in de staat Washington, in het uiterste noordwesten van de VS, steeds sterkere aanwijzingen dat het virus zich snel begon te verspreiden. De testcriteria waren echter zo strikt dat zelfs een man die symptomen vertoonde en die op bezoek was geweest in het Chinese epicentrum Wuhan, in eerste instantie niet werd getest.In Seattle, de hoofdstad van Washington, onstond het idee om een al lopend onderzoek naar het griepvirus in te zetten om ook Covid-19-tests uit te voeren. Begin februari vroegen de wetenschappers daarvoor toestemming aan de autoriteiten, maar die bleef uit. De CDC verwees door naar de Food & Drug Administration (FDA), die medicijnen reguleert, en vice versa. 'We hadden het gevoel dat we maar zaten te wachten op de pandemie', zei onderzoekster Helen Chu tegen de New York Times. 'We konden helpen. Maar we mochten niets doen.'Uiteindelijk besloten Chu en haar collega's eind februari om zonder toestemming enkele monsters te controleren op Covid-19. Al gauw verschenen er positieve resultaten, ook bij mensen die niet in het buitenland waren geweest en geen contact hadden gehad met mensen die al positief hadden getest. Het was het eerste bewijs van verspreiding van het coronavirus binnen Amerika. Maar toen de CDC en FDA erachter kwamen dat er tóch tests waren uitgevoerd door het lab in Seattle, kregen de wetenschappers de opdracht om daar direct mee te stoppen. Uiteindelijk werd begin maart pas formele goedkeuring gegeven om het grieponderzoek ook in te zetten voor coronatests.Inmiddels is Amerika voor Covid-19-tests niet meer volledig afhankelijk van de CDC, omdat ook commerciële laboratoria nu tests kunnen verwerken. Maar de testcapaciteit is nog steeds niet groot: van de 11.000 tests die tot donderdag door het hele land werden uitgevoerd, zouden er tot nu toe slechts 3.800 in private laboratoria hebben plaatsgevonden.De capaciteit is bovendien oneerlijk verspreid over het land. Uit cijfers die werden samengesteld door de denktank American Enterprise Institute blijkt dat bijna de helft van de testcapaciteit zich in de staat Californië bevindt. In sommige staten worden 'drive-through'-testcentra opgezet. Mensen met klachten kunnen door hun autoraam een speekselmonster afgeven en getest worden. Ook deze centra worden echter overspoeld door meer patiënten dan het systeem aankan. In Colorado ging het drive-through-lab donderdag vroegtijdig dicht, terwijl er nog een rij auto's stond te wachten. Vrijdag bleef het testcentrum door slecht weer helemaal gesloten.Officiële informatie is herhaaldelijk onbetrouwbaar gebleken. Scott Becker, directeur van een groep openbare zorglaboratoria die verwant zijn aan het CDC, beloofde eind februari nog dat de testcapaciteit binnen een week zou worden opgeschroefd tot 10.000 patiënten per dag. Dat aantal is bij lange na niet gehaald. Een woordvoerder van Becker reageerde niet op vragen.Ondertussen verspreidt het Witte Huis steeds weer tegenstrijdige berichten. Pence zei meer dan een week geleden dat 'we vandaag meer dan een miljoen tests beschikbaar zullen hebben', maar een dag later stelde hij dat 'we nog niet voldoende tests hebben om aan de vraag te voldoen'. Dat werd vervolgens weer tegengesproken door gezondheidsminister Alex Azar, die ontkende dat er een tekort was.Op een persconferentie voor het Witte Huis kondigde Trump vrijdag maatregelen aan om het aantal tests fors uit te breiden. Door versneld goedkeuring te geven voor nieuwe soorten tests, moet er binnen een maand genoeg capaciteit zijn voor in totaal vijf miljoen mensen. Maar Trump leek ook te suggereren dat het gebrek aan tests zo erg nog niet is. 'Niet iedereen hoeft getest te worden. Dat is onnodig.' Trump zei zelf 'waarschijnlijk' wel getest te worden, nadat hij kort contact had met een Braziliaanse functionaris die later positief testte.Volgens experts kan verdere verspreiding van het coronavirus juist effectief worden voorkomen door snel en uitgebreid te testen. In Zuid-Korea werden sinds de start van de epidemie al meer dan 230.000 mensen getest, meer dan 20.000 per dag. Het land kampt met veel gevallen: er werden al bijna 8.000 besmettingen vastgesteld. Maar vergeleken met andere landen groeit het aantal gevallen nu relatief langzaam.Als de testcapaciteit kleiner was, had de epidemie een stuk erger kunnen zijn, zegt professor Gye Cheol Kwon tegen de BBC. 'Vroege detectie van patiënten met nauwkeurige tests, gevolgd door quarantaine, kan het sterftepercentage omlaag brengen en verspreiding van het virus voorkomen.'Snel handelen door de Zuid-Koreaanse overheid was essentieel: een coronatest die normaal mogelijk pas na anderhalf jaar zou zijn goedgekeurd, kreeg nu binnen een week groen licht van de autoriteiten. Het Zuid-Koreaanse bedrijf Seegene levert inmiddels genoeg kits voor een miljoen tests per week, meldt CNN. De kits worden ook verkocht aan landen als Italië en Duitsland. Naar de Verenigde Staten worden de testkits echter niet geëxporteerd, omdat de FDA het gebruik ervan niet heeft goedgekeurd. Op sociale media en in de pers regent het ondertussen verhalen over zieke mensen die niet getest kunnen worden. Karen Siclari uit Connecticut werd een test geweigerd nadat ze twee dagen op bezoek was geweest in de New Yorkse brandhaard New Rochelle, en vervolgens koorts ontwikkelde. Matt Cartter, de officiële epidemioloog van de staat Connecticut, zei dat alleen mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, een test kunnen krijgen. In Connecticut zijn pas vijf besmettingen vastgesteld, na 95 coronatests. Maar Cartter zei dat mensen die hoesten en koorts hebben, 'ervan uit moeten gaan dat je het coronavirus hebt'. 'Je hebt geen test nodig om je te vertellen dat je dat hebt. Je moet ervan uitgaan dat dat de ziekte is die je hebt.''Het gebrek aan tests in de Verenigde Staten is een debacle', zegt Marc Lipsitch, professor epidemiologie aan de universiteit Harvard, tegen de Boston Globe. 'Wij zouden de biomedische top van de wereld moeten zijn, maar we kunnen iets niet wat elk ander land wel lukt.'Hoeveel coronabesmettingen er in de VS écht zijn, blijft door het beperkte aantal tests dus onduidelijk. In de staat Ohio zijn pas veertien coronagevallen bevestigd, en viel er één dode. Maar Amy Acton, hoofd van het gezondheidsministerie van de deelstaat, zei donderdag te vermoeden dat in werkelijkheid 1 procent van alle inwoners is besmet: 117.000 mensen. Zonder tests kan dat voorlopig niet worden geverifieerd. Maar het virus blijft zich natuurlijk wel verder verspreiden.'We zijn gewoon slecht voorbereid', zei de Democratische afgevaardigde Dean Phillips donderdag na een briefing door de CDC. 'Dat is geen politieke claim, dat is gewoon de waarheid. Dat is wat iedereen denk ik heeft geconstateerd. Ik vind het gebrek aan leiderschap schrikbarend.'Trump herhaalde donderdag nog maar eens zijn bewering dat de testprocedures voor Covid-19 in de VS 'zeer soepel' verlopen. 'Als je naar het juiste agentschap gaat, naar het juiste gebied, dan krijg je de test'. Bij welk agentschap en in welk gebied mensen zich moeten melden, zei hij er niet bij.