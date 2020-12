Het Huis van Afgevaardigden heeft een veto van president Donald Trump over de begroting bij Defensie weggestemd. Als de Senaat zich hier, zoals verwacht, dinsdag bij aansluit, wordt het een primeur in dit presidentschap: een weggestemd veto.

Het gaat om een begroting voor Defensie van omgerekend 606 miljard euro, die eerder met een grote meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden (Lagerhuis) als de Senaat (Hogerhuis) is aangenomen.

Om een presidentieel veto ongedaan te maken, is in beide kamers een tweederde meerderheid nodig.

In het Huis stemden 322 afgevaardigden voor en 87 tegen. Er waren wel enkele Republikeinen die oorspronkelijk voor de begroting hadden gestemd, maar die nu niet tegen het veto stemden. Daarbij was de leider van de Republikeinen in het Huis, Kevin McCarthy.

Terugtrekking, naamgeving

Trump heeft onder meer bezwaar tegen het plan om een aantal militaire bases om te dopen. Ze zijn nu nog genoemd naar leiders van de zogenaamde Confederatie, de alliantie van staten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog vocht voor behoud van de slavernij. De naamsveranderingen worden door het leger zelf ondersteund. De president wil niet dat de door hem gewenste terugtrekking van militairen uit bijvoorbeeld Afghanistan en Duitsland wordt beperkt. Voorts vindt hij een strengere aanpak van onlineplatformen nodig, zoals Twitter en Facebook. Die kunnen nu niet worden vervolgd voor inhoud die gebruikers plaatsen.

Door het veto dreigden militairen een loonsverhoging mis te lopen.

Het was de eerste keer dat een Amerikaanse president de defensiebegroting met een veto wil blokkeren. En het wordt waarschijnlijk ook de eerste keer dat het Congres een veto van Trump ongedaan maakt. Dat gebeurt in de nadagen van zijn presidentschap. In november verloor Trump de verkiezingen van de Democraat Joe Biden, die hem op 20 januari opvolgt.

