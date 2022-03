De Verenigde Staten gaan de invoer van Russische olie, vloeibaar aardgas en kolen verbieden. Amerikaans president Joe Biden zal die ban later dinsdag aankondigen, zo melden Amerikaanse media.

De beslissing zou genomen zijn in overleg met Europese landen, die evenwel niet meedoen met de VS, zegt het agentschap Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Europa is voor zijn energie meer afhankelijk van Rusland dan de VS.

Biden zou volgens het bijgewerkte dagprogramma van de president het invoerverbod om 10.45 uur in Washington (16.45 uur Belgische tijd) aankondigen. Het Witte Huis heeft alleen gemeld dat de president dan nieuwe maatregelen tegen Rusland zal aankondigen, om 'Rusland ter verantwoording te roepen voor de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde oorlog tegen Oekraïne'. Over welke maatregelen het precies gaat, werd niet gezegd maar volgens Amerikaanse media gaat het dus om een invoerverbod op Russische fossiele brandstoffen.

Hoewel volgens de Amerikaanse overheidsinstantie Energy Information Administration (EIA) Rusland vorig jaar de op twee na belangrijkste invoerder van ruwe olie en aardolieproducten was in de VS, na Canada en Mexico, was in 2021 slechts 8 procent van de Amerikaanse invoer in deze categorie afkomstig uit Rusland.

Wegens de oorlog in Oekraïne was de druk op de Amerikaanse regering de voorbije dagen toegenomen om de al opgelegde strafmaatregelen tegen Rusland uit te breiden met een invoerverbod op Russische olie. Biden stond aanvankelijk eerder weigerachtig tegenover een dergelijk verbod uit vrees dat de maatregel de inflatie nog verder de hoogte zou injagen.

'Dit is de juiste beslissing', reageerde de Republikeinse senator uit Texas, Ted Cruz, op de zender CNBC. 'De volgende stap is met Europa samenwerken opdat die hetzelfde doet en zich zou losmaken van Russische olie en gas'. Volgens Cruz is de ban 'een manier om (de Russische president Vladimir) Poetin te treffen daar waar het pijn doet'. 'Al zijn inkomsten komen uit de verkoop van olie en gas. Neem je dat weg, dan stop je de oorlog in Europa', aldus de senator.

Zijn Democratische collega uit Delaware, Chris Coons, waarschuwde intussen op CNN dat er in de Verenigde Staten een stijging van de brandstofprijzen zit aan te komen. En 'in Europa zal het gaan om spectaculaire stijgingen', zei hij, 'dat is de prijs voor het verdedigen van de vrijheid en het steunen van het Oekraïense volk'.

