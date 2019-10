De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft woensdag uitgehaald naar de Verenigde Staten, een dag nadat het Huis van Afgevaardigden de massamoord op Armeniërs van een eeuw geleden als een genocide had erkend. 'Deze stap heeft absoluut geen waarde voor ons.'

'Een land waarvan de geschiedenis besmeurd is door genocide, slavernij en uitbuiting heeft geen recht van spreken tegen Turkije noch het recht Turkije de les te lezen', voegde hij eraan toe.

Eerder veroordeelde het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken de niet-bindende resolutie over Armenië die in het Huis van Afgevaardigden met 405 stemmen tegen 11 werd goedgekeurd. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije, David Satterfield, werd op het ministerie in Ankara ontboden, niet alleen vanwege de stemming over de resolutie maar ook voor een wetsvoorstel dat sancties tegen Turkije vraagt wegens het offensief van het land in het noorden van Syrië, meldde het staatspersbureau Anadolu.

Turkije verwerpt het gebruik van de term genocide voor de beschrijving van de verdrijving van en moord op 1,5 miljoen Armeniërs tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Ottomaanse rijk, waarvan de Turkse staat de opvolger is.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder kritiek gegeven op het wetsvoorstel over de sancties, dat hoge functionarissen en de strijdkrachten van Turkije als 'onverenigbaar met de geest van het NAVO-bondgenootschap' bestempelt.

Eerder had Armenië de VS nog bedankt voor de 'historische stemming' van het Huis van Afgevaardigden. De Armeense premier Nikol Pashinian verwelkomde de stemming in een bericht op Twitter. De resolutie 'is een moedige stap naar de waarheid en historische rechtvaardigheid, die ook een troost kan bieden aan miljoenen nabestaanden van overlevenden van de Armeense genocide'.