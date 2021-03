China en de VS zijn overeengekomen om een gezamenlijke werkgroep over klimaatverandering op te richten. Dat blijkt zondag uit een verklaring van de Chinese delegatie die heeft deelgenomen aan het overleg op hoog niveau in Alaska.

De twee landen hebben zich ertoe geëngageerd om 'de communicatie en samenwerking op het vlak van klimaatverandering te verbeteren', zo meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In Anchorage, in Alaska, heeft de voorbije dagen overleg plaatsgevonden tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van China en de VS.

Het was de eerste ontmoeting op hoog niveau voor de regering-Biden. De bijeenkomst verliep aanvankelijk erg bitsig, maar na afloop klonk het aan beide kanten dat de gesprekken 'hard' maar 'constructief' zijn verlopen.

