De Amerikaanse drone-aanval op een verondersteld IS-doel waarbij op 29 augustus in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zeker tien mensen, onder wie zeven kinderen, omkwamen, was een 'tragische fout'.

Dat heeft de Amerikaanse legerleiding toegegeven.

Generaal Frank McKenzie, bevelhebber van het Centcom, bood zijn excuses aan.

De generaal schetste dat er geloofwaardige informatie was over een nieuwe aanval niet lang na de aanslag die dertien Amerikaanse militairen en misschien 200 Afghanen doodde bij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad gedurende chaotische evacuaties. Er zouden twee belangrijke IS-figuren zijn gedood. In de getroffen Toyota zouden explosieven liggen, maar daar is niets van gebleken.

Zoals The New York Times al eerder berichtte had de eigenaar van de witte Toyota wellicht water ingeslagen, en was de tweede explosie, na de drone-aanval, waarschijnlijk een exploderende propaan- of gastank.

De buurt van de drone-aanval is dichtbevolkt.

De chauffeur van de Toyota, Zemari Ahmadi, werkte lange tijd voor een VS-hulporganisatie en had geen banden met IS, is intussen gebleken.

